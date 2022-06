70 mil pessoas foram ao Rock in Rio em Lisboa

01:30

Cerca de 70 mil pessoas compareceram, este sábado, ao chamamento da música, naquele que foi o esperado regresso do Rock in Rio ao Parque da Bela Vista em Lisboa. Com as portas do recinto abertas desde o meio-dia, os festivaleiros - entre os quais muitas famílias - foram chegando cedo e explorando as atividades do recinto, que a cada edição oferece novidades.A roda gigante foi um dos locais de eleição, bem como o Music Valey, onde a música de ouviu em ambiente descontraído desde o início da tarde.Os veteranos Xutos & Pontapés - figura obrigatória de cada Rock in Rio Lisboa - abriram o palco principal, puseram o público a cantar e soube bem ouvir o rock juntos outra vez.