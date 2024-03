“A Bárbara [Norton de Matos] trouxe-me felicidade e tranquilidade”: João Moura Caetano descreve relacionamento com atriz Cavaleiro falou sobre namoro numa entrevista relacionada com os Prémios Tauromaquia Infocul 2023.

O cavaleiro dirigiu palavras ternas a Bárbara Norton de Matos

01:30

Numa entrevista que está disponível no Youtube, relacionada com os Prémios Tauromaquia Infocul 2023, o cavaleiro João Moura Caetano descreveu com muita ternura o relacionamento com a atriz Bárbara Norton de Matos. "A Bárbara trouxe muitas coisas positivas à minha vida. Eu não sou muito de falar sobre as relações em público, mas acho que tem transparecido para fora tudo aquilo que sinto por ela. Ela tem trazido muito amor", começou por afirmar João Moura Caetano. E apesar de reservado, Moura Caetano continuou com os elogios: "Trouxe tranquilidade, damo-nos muito bem e temos muita coisa em comum. Trouxe-me felicidade", rematou.

