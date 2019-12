A celebração dos 82 anos de Pinto da Costa

"Que o tempo que cá andar não seja um tempo extra, porque isso faz-me lembrar papagaios e cartilheiros. Não quero passar esse tempo extra a pensar nos meus inimigos, que me odeiam, mas sim a estar com quem nos ama. Só assim valerá a pena viver", disse Jorge Nuno Pinto da Costa no discurso da última gala dos Dragões de Ouro, há um mês.E é isso que o presidente do FC Porto, que este sábado completou 82 anos, tem feito. E as mulheres da suas vida estão no topo das suas prioridades.Depois de ter reatado com Cláudia Campo, de 42 anos, é na bancária que se tem apoiado nos momentos menos bons, mas também com quem festeja as vitórias.Mas a sua vida pessoal ganhou um novo alento recentemente. É que a filha, Joana, está grávida, depois de vários tratamentos de fertilidade, e vem aí mais uma menina.Pinto da Costa ficou emocionado quando soube que ia voltar a ser avô. "A chegada de um bebé é um momento especial. O meu pai já é um avô orgulhoso, mas o Nuno e a Maria [filhos de Alexandre Pinto da Costa] já estão no início da vida adulta, portanto a Jasmin trará de novo toda a ternura do que é ser avô."A vida amorosa de Jorge Nuno Pinto da Costa sempre fez correr muita tinta. As polémicas foram uma constante, com Carolina Salgado no topo das suas dores de cabeça. Conheceram-se numa casa de alterne, acabaram em guerra e tudo ficou documentado no livro ‘Eu, Carolina’.Com Fernanda Miranda, o presidente viveu um casamento de sonho, em 2012, e mostrava-se feliz e apaixonado em público. Ajudou a brasileira a criar uma empresa e proporcionou-lhe a ela e ao filho uma vida de luxo. Mas tudo acabou de forma abrupta com rumores de traição por parte de Fernanda com Miguel Osório, de quem está agora grávida.A paixão por Fernanda Morais começou em 1985 e um ano depois nasceu Joana. O casamento ocorreu em 1998 e terminou em 2002. Em 2008 voltaram a casar.Cláudia e Pinto da Costa apaixonaram-se em dezembro de 2017, separaram-se e reataram em maio de 2018.O Instagram do FC Porto encheu-se de mensagens de adeptos e fãs a parabenizarem o presidente.