A declaração de amor de Kobe Bryant à mulher antes do acidente fatal: “Minha rainha”

A estrela do basquetebol Kobe Bryant morreu este domingo num desastre de helicóptero em Calabasas, Califórnia. Com ele viajava uma das quatro filhas, Gianna, de 13 anos, e mais três ocupantes, que também perderam a vida.As causas do acidente que vitimou a lenda da NBA, de apenas 41 anos, estão agora sob investigação.Kobe era pai de mais três raparigas, a mais nova nascida no último verão, e deixa viúva Vanessa, a modelo por quem se apaixonou há mais de 20 anos e a quem fazia declarações apaixonadas nas redes sociais.Ainda no final de novembro, o basquetebolista recordou o início da relação numa publicação em que se declarou a Vanessa. “Neste dia, há 20 anos, conheci a minha melhor amiga, a minha rainha”, escreveu.O casal conheceu-se quando Vanessa tinha 17 anos e Kobe 21 e o amor enfrentou todas as barreiras. Pouco depois do início do namoro, o basquetebolista pediu a modelo em casamento e os dois deram o nó numa cerimónia privada, que não contou com os pais de Kobe, na altura contra a relação.Além da oposição familiar, o casal enfrentou um escândalo pouco tempo depois do casamento com o jogador acusado de assediar sexualmente uma empregada de hotel. Numa conferência de imprensa, Kobe apareceu com Vanessa ao lado e, em lágrimas, declarou-se à companheira.Ao longo dos 20 anos de casamento, chegaram a estar à beira do divórcio, o que levaria Vanessa a receber metade da fortuna de Kobe, avaliada em 150 milhões de dólares, mas o amor venceu sempre e o casal aumentou a família. A última bebé nasceu em agosto e era a menina dos olhos de Kobe, que nas redes sociais não escondia o quanto se orgulhava das cinco mulheres da sua vida.