A despedida a António-Pedro Vasconcelos: O mestre do cinema que marcou o País

01:30

Familiares e amigos homenagearam esta quinta-feira, na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, António-Pedro Vasconcelos, que morreu na terça-feira, 5, após um curto internamento no Hospital da Luz, na Capital. O mestre do cinema livre, que faria 85 anos a 10 de março, contou com muitos artistas – do mundo da música estiveram Camané, Rui Veloso e Paulo Gonzo, entre outros, e da área da representação destacaram-se Manuel Marques e Maria João Bastos –, políticos – como o primeiro-ministro demissionário António Costa, que se fez acompanhar da mãe, Maria Antónia Palla –, e outras figuras de relevo da sociedade portuguesa como Miguel Sousa Tavares.









O velório decorreu das 15h00 às 22h00, mas um dos momentos mais emotivos do dia aconteceu por volta das 18h30, quando se realizou uma cerimónia evocativa. Alguns dos momentos mais marcantes foram protagonizados pela filha do cineasta, a diretora de casting, Patrícia Vasconcelos, e por Rui Veloso, que cantou durante a cerimónia.

O funeral de António-Pedro Vasconcelos realiza-se esta sexta-feira, às 13h30, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, onde o corpo estará a partir das 11h00.