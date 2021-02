A despedida emocionada de António Cordeiro:“Foram quatro anos de uma luta inglória” Mulher do artista foi amparada pelos amigos nas cerimónias fúnebres.

13 fev 2021 • 16:02

Vânia Nunes

Mais de uma semana após a sua morte, familiares e alguns amigos despediram-se, na última segunda-feira, de António Cordeiro, na Capela de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, localidade onde o ator morava antes de ser internado na Casa do Artista, há um ano, devido ao agravamento do seu estado de saúde.

Amigos e colegas de profissão, José Raposo e Ricardo Carriço, ampararam Helena Almeida, a companheira com quem o artista viveu durante 20 anos, nos momentos de maior emoção durante o funeral.



Amor incondicional

António Cordeiro morreu aos 61 anos, no passado dia 30 de janeiro, devido a complicações da doença rara e degenerativa de que sofria, paralisia supranuclear progressiva. "Foi um dia muito emotivo... Não consigo falar. Foram quatro anos e meio de uma luta inglória, que tanto eu como o António sabíamos que íamos perder. Estou muito cansada", disse Helena, à ‘Vidas’, emocionada, após a última despedida. O ator não deixa filhos.

