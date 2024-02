“A doença une mais as famílias”: Príncipe Harry fala pela primeira vez sobre a doença do pai Duque de Sussex diz que aquilo que fala com o pai é segredo.

Príncipe Harry e o rei Carlos III

Foto: REUTERS/Geoff Pugh

01:30

O príncipe Harry – que está de visita ao Canadá, onde terá lugar a próxima edição dos Jogos Invictus – falou pela primeira vez sobre a doença do pai. Questionado diretamente sobre o cancro que afeta Carlos III no programa ‘Good Morning America’, o duque de Sussex afirmou que ama a sua família e que acredita que a doença “une mais as famílias”. Harry não quis, porém, alongar-se sobre a questão e disse ao jornalista Will Reeve (filho do malogrado ator Christopher Reeve) que aquilo que conversa com o pai “fica entre os dois”.



Quando questionado sobre o facto de estar longe do pai neste momento, explicou: “Tenho o meu próprio núcleo familiar. A minha família a e minha vida na Califórnia são o que são. Voltarei ao Reino Unido sempre que puder”, esclareceu. Já Meghan não explicou porque é que não foi a Inglaterra ver o sogro, mas está agora no Canadá, longe dos dois filhos.

