A dor de Passos Coelho no último adeus à mulher

Esta quinta-feira terminaram as cerimónias fúnebres de, que morreu aos 54 anos, após uma difícil batalha contra o cancro.O funeral decorreu no Centro Funerário de Cascais, onde o copo da mulher de Pedro Passos Coelho foi cremado, após uma missa em que estiveram presentes apenas os familiares e amigos mais chegados do antigo primeiro ministro.À chegada, a mãe da fisioterapeuta não conseguiu conter as lágrimas e esteve sempre amparada pelo marido e pelo filhos, Fernando e Isabel.No final, o antigo primeiro-ministro levou para casa a fotografia que esteve exposta nas cerimónias fúnebres, de Laura a sorrir.No velório de Laura estiveram presentes muitas caras ligadas ao PSD, que recordaram a fisioterapeuta com muito carinho.