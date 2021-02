A encantadora família de Enrique Iglesias e Anna Kournikova

gémeos Lucy e Nicholas, de três anos, e Mary, de 11 meses.





Juntos há 20 anos,vivem longe dos holofotes e é raro surgirem em público. Apesar da discrição ser a palavra de ordem para o casal, nas redes sociais não se inibem de partilhar momentos ao lado dos seus três rebentos: osO cantor e a antiga tenista conheceram-se em 2001, nas gravações do videoclipe 'Escape' e desde então nunca mais se largaram. Depois de uma curta separação, a desportista foi mãe em 2017, mas só um ano depois é que o casal deu a novidade ao mundo., escreveram ambos na imagens dos bebés que partilharam nas respetivas contas de Instagram.Pai 'babado' dos seus rebentos, em 2018 o músico teceu rasgados elogios à companheira:. Sobre o papel de pai, o filho de Julio Iglesias confessou que já pensou em desistir da carreira para ser 'pai a tempo inteiro':, afirmou.Em 2020, o casal voltou a surpreender o mundo com a gravidez de Anna Kournikova. Uma novidade dada pelo irmão do artista, Julio Iglesias Jr.. Um mês depois, o cantor confirmou a notícia., disse numa imagem onde surge a pegar a pequena Mary ao colo.A privacidade é de tal forma uma preocupação para a família do cantor, que o casal optou por viver na ilha de Bay Point, em Miami. Uma zona de acesso restrito, que pode ser visitada apenas por habitantes ou convidados dos mesmos.Uma encantadora família que faz as delícias dos fãs do casal nas redes sociais.