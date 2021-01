A escapadela romântica de Ronaldo e Georgina na neve em dia de aniversário

27 jan 2021 • 18:53

Jogador e a namorada divertiram-se na neve e praticaram esqui.

surpreendeucom uma escapadela romântica na neve, no dia do seu aniversário. O jogador da Juventus aproveitou um dia de folga do clube e rumou até Courmayeur, no norte de Itália, perto de Turim, para celebrar o 27º aniversário da namorada.O futebolista e a amada aproveitaram para praticar esqui e divertiram-se à grande, como mostra um vídeo que circula nas redes sociais, que evidencia a grande cumplicidade entre o casal.Veja aqui o vídeo: