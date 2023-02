A festa privada do "amigo 30 milhões" de Ronaldo. Veja todas as fotos

13 fev 2023 • 10:52

Sábado, 11 de fevereiro, Ricardo Regufe festejou o seu 44º aniversário com uma festa oferecidadiretor do Saudi Media Group, Khalid Al Khudair.A celebração teve lugar no estádio Al-Nassr e contou com toda a família de Ricky, com a companheira, Cláudia Dinis, e a filha, Maria. Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo e José Semedo também estiveram presentes para cantar os "Parabéns".Recorde-se que Ricky Regufe reaproximou-se de Ronaldo para garantir a sua saída do Manchester United. O contrato do craque português com o Al-Nassr valeu-lhe um encaixe de 30 milhões de euros, de acordo com o jornal 'Marca'.Veja as fotos que marcaram o aniversário.