A fotografia do namorado que Fernanda Serrano tem na cabeceira da cama

27 mar 2021 • 16:56

Fernanda Serrano é uma mulher apaixonada e, embora seja cautelosa a falar da relação publicamente, mostra que está cada vez mais firme e segura ao lado de Ricardo Pereira. Esta semana, a atriz de 47 anos deixou escapar um pormenor que comprova que o namoro segue de vento em popa: uma fotografia do personal trainer na sua mesa de cabeceira.



Corte com o passado

Feliz no amor, Fernanda Serrano quis cortar completamente com o passado e reformular o quarto onde viveu com o ex-marido e pai dos quatro filhos, Pedro Miguel Ramos. "Em modo apaixonada pelo meu novo quarto. 16 anos depois... já merecia. Foto tirada pelo homem da casa, o meu filho", partilhou com os seguidores, na legenda da imagem onde se vê a decoração.

