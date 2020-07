“A grande vitória foi dos médicos”: Marco Paulo termina quimioterapia

Marco Paulo

Foto: DR

01:30

Miguel Azevedo

Mais de seis meses depois de ter sido operado à mama e de ter iniciado tratamentos de quimioterapia, Marco Paulo conseguiu, uma vez mais, vencer o problema do cancro (o segundo em 25 anos). A última sessão de quimio aconteceu na sexta-feira. "Passei toda a noite muito apreensivo porque fiz as últimas análises na quinta-feira e só com resultados favoráveis é que saberia se os tratamentos terminaram efetivamente na sexta-feira", revela o cantor, que acabou por receber a notícia logo de manhã. "Foi uma felicidade muito grande", desabafa. Ainda assim, a derradeira sessão de três horas não foi fácil. "Acho que por ser a última deram-me uma dose um pouco mais forte do que o habitual e senti-me bastante incomodado, algo que ainda assim é natural, tranquilizaram-me logo os médicos".Ao longos dos últimos seis meses, Marco Paulo realizou duas séries de tratamentos de quimioterapia, a primeira de seis sessões e a segunda, "mais leve", de doze. O cantor valoriza a atitude positiva que teve perante a doença e a fé à qual se agarrou, mas sublinha a importância do trabalho dos especialistas. "Os grandes vencedores foram os médicos e os enfermeiros, que ao longo de sete meses cuidaram de mim de forma exemplar e preocupada", refere emocionado. "Todos eles foram sempre incansáveis e até brincaram comigo na última sessão".O cantor, contudo, ainda não se despediu do corpo clínico. É que, apesar de cumpridos que estão os tratamentos de quimioterapia, Marco Paulo terá de regressar ao hospital dia 5 de agosto para realizar um novo exame à mama para se assegurar de que não há metástases. "O pior já passou e esta batalha está vencida, mas há que continuar a vigiar". E brinca: "posso abrir o champanhe mas com muito cuidado. Cada vez amo mais a vida".