A guerra entre Bárbara Parada e Miguel Vicente parece não ter fim

"Foi ele quem acabou comigo e já o tinha tentado fazer duas vezes, mas só que eu ia sempre atrás… apaixonada e cega", começou por dizer a

"Nós terminámos, estava eu a ir para o Algarve [de onde é natural Miguel Vicente] no dia 6 de fevereiro, porque ele fazia anos dia 7, estava eu no autocarro quando ele me liga a dizer que esteve a pensar melhor e o que sentia dentro da casa era tudo mais intenso e que já não sentia o mesmo por mim", continuou e, apesar disso, a jovem acabou por seguir viagem para a casa do ex-namorado.



Na mesma entrevista aos apresentadores da TVI, Bárbara Parada considerou que Miguel Vicente "já a queria despachar há muito tempo". Entretanto, o vencedor do 'Big Brother' viajou com uns amigos e a ex-concorrente afirmou que o regresso dessa viagem foi a "gota de água" na relação: "Ele foi para neve com os amigos e eu não fui porque não pude. Mas quando ele chegou tivemos uma discussão – nem vou dizer o motivo porque nem teve lógica", disse. "Eu estava no Algarve e ele disse ‘arrumas as tuas coisas e vais embora’ e foi o que eu fiz", terminou. Bárbara referiu ainda que considera que "a fama subiu-lhe à cabeça".



"O que é que te leva a acreditar piamente numa Bárbara, quando ela veio aqui contar a verdade dela?". "Ela contou inclusivamente frases que o Miguel lhe disse que não tinha nada que contar", continuou a comentadora.



A opinião de Cinha Jardim não caiu bem a Cláudio Ramos que considerou Miguel Vicente "um homem conservador e machista". Além disso, o apresentador revoltou-se com as acusações da comentadora do programa a Bárbara Parada: "Tu estás cega!".





, continuou e, apesar disso, a jovem acabou por seguir viagem para a casa do ex-namorado.Na mesma entrevista aos apresentadores da TVI, Bárbara Parada considerou que Miguel Vicente. Entretanto, o vencedor do 'Big Brother' viajou com uns amigos e a ex-concorrente afirmou que o regresso dessa viagem foi a "gota de água" na relação:, disse., terminou. Bárbara referiu ainda que considera que, continuou a comentadora.A opinião de Cinha Jardim não caiu bem a Cláudio Ramos que considerou Miguel Vicente. Além disso, o apresentador revoltou-se com as acusações da comentadora do programa a Bárbara Parada:

Bárbara Parada e Miguel VIcente têm feito correr muita tinta na imprensa nacional. O ex-casal, que assumiu o fim da relação no Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro. Agora, a ex-concorrente do 'Big Brother', de 21 anos, decidiu esclarecer o porquê do fim do relacionamento, no programa 'Dois às 10', da TVI.Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz