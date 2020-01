A história de amor da estrela da NBA Kobe Bryant

Os últimos anos foram um verdadeiro conto de fadas para Kobe Bryant e a mulher, Vanessa, que estavam mais apaixonados do que nunca, depois de um período de separação. Em 2013, a estrela da NBA, que morreu ontem, vítima de um desastre de helicóptero, e a companheira anunciaram ao mundo que tinham desistido do divórcio.



"Temos o prazer de anunciar que estamos reconciliados. O nosso processo de divórcio será cancelado. Aguardamos com entusiasmo o nosso futuro juntos", escreveu Vanessa nas redes sociais. O basquetebolista foi ainda mais efusivo: "Estou feliz por dizer que a Vanessa e eu estamos a seguir em frente com as nossas vidas juntos como uma família. Quando o espetáculo termina e a música pára, a viagem é linda se houver alguém para partilhar. Obrigada a todos por apoio e orações!".





Foi em 2011 que começou a crise na relação e, no final desse ano, decidiram separaram-se justificando-se com "diferenças irreconciliáveis".Já em 2003 deram que falar na imprensa com Kobe a admitir que tinha traído a companheira, depois de ter sido acusado de violação de uma mulher no Colorado. Kobe e Vanessa conheceram-se há 20 anos e casaram há 18 . Tiveram quatro filhas, a última delas há apenas sete meses. Uma das filhas, Gianna, de 13 anos, também perdeu a vida no desastre.Nas redes sociais, os dois faziam inúmeras declarações de amor.