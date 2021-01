A história de amor de Joana Lemos com milionário italiano

Joana Lemos e Lapo Elkann

15:27

Joana Lemos está de casamento marcado e vive um verdadeiro conto de fadas.O empresário é um dos três filhos da condessa Margherita Agnelli de Pahlen e do escritor Alain Elkann, um clã considerado a realeza de Itália. Lapo nasceu em Nova Iorque, mas já viveu em muitos cantos do Mundo, como Londres, Rio de Janeiro, Paris e Milão.Apaixonado por moda, criou a sua própria marca em 2007, a Italia IndependeEm 2005, por exemplo, entrou em coma devido a uma overdose de cocaína, após uma festa com travestis. No plano amoroso, soma várias conquistas, entre elas Lady Gaga. No entanto, parece ter agora encontrado o amor para a vida toda."Aos 43 anos, quero construir um futuro e uma família ainda maior, porque vejo na Joana a mulher, a mãe e a pessoa com quem quero passar a minha vida", disse à revista italiana ‘Chi’. Lapo e Joana conheceram-se há um ano e a relação intensificou-se no primeiro confinamento.Joana Lemos volta assim a sorrir ao amor depois da separação em 2013 de Manuel Reymão Nogueira, com quem tem dois filhos, Tomás, de 21 anos, e Martim, de 19.