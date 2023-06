“A imprensa enganou-me toda a minha vida”: Harry move processo contra empresa de jornais

Harry acusa a imprensa de “métodos ilegais de espionagem à escala industrial” e de lhe ter pirateado o telefone para obter informações e dar notícias sobre a sua vida pessoal, os seus amigos e a sua família.No segundo dia de depoimento em tribunal, esta quarta-feira, em Londres, por causa do processo que moveu contra o Mirror Group Newspapers (que detém o ‘Daily Mirror’, ‘Sunday Mirror’ e ‘Sunday People’), o príncipe revelou mesmo que chegou a encontrar um dispositivo de localização no carro de uma ex-namorada, Chelsy Davy, e afirmou que as notícias publicadas sobre os dois nunca poderiam ter vindo de fonte do palácio como se escreveu, por nunca ter confidenciado pormenores da relação com ninguém.

O advogado do Mirror Group, Andrew Green, acusou Harry de estar a entrar pelo “terreno da especulação total sobre de onde a informação possa ter vindo”, o que levou o príncipe a quase perder a paciência. “A imprensa enganou-me durante toda a minha vida, encobriu irregularidades... a defesa tem as provas à frente”, disse. Em causa está um total de 33 artigos publicados entre 1996 e 2011 em, pelo menos, três jornais.