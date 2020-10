A incrível mansão que Pierce Brosnan tem à venda por um milhão Ator, mais conhecido pelos seus papéis de James Bond, tem uma das sete casas mais caras à venda em Los Angeles, nos EUA.

A incrível mansão que Pierce Brosnan tem à venda por um milhão

03 out 2020 • 18:14

Vinte anos depois de ter comprado a casa dos seus sonhos, com vista para o mar, em Los Angeles, Pierce Brosnan, mais conhecido pela sua participação em quatro filmes da saga ‘James Bond’, decidiu colocar à venda a mansão por 100 milhões de euros, num valor que torna a propriedade na sétima mais cara neste momento à venda na área.



Decorada por conceituados designers de interiores, a casa tem todas as comodidades que o galã não abdica, como uma sala de cinema, com lugar para 20 pessoas, uma garrafeira climatizada, com espaço para 200 unidades, assim como ginásio, spa e uma sala de música.

No exterior situa-se uma piscina de água salgada e uma queda de água, junto à qual há uma zona de refeições com uma vista privilegiada para o oceano. Já no interior, os luxos também não faltam e a suite principal conta com 4000 metros quadrados.

Mais sobre

artigos relacionados