A insólita tatuagem de Maria Cerqueira Gomes

13:03

Maria Cerqueira Gomes optou por um vestido com as costas decotadas para a gala deste domingo de 'A Tua Cara não me é Estranha', que acabou por revelar uma tatuagem antiga nas costas, desconhecida até então.A apresentadora, da TVI, tem gravada a frase:"Made in Portugal". Esta tatuagem foi feita pouco antes de Maria Cerqueira Gomes completar 18 anos, num "ato de rebeldia" com o seu antigo companheiro, Gonçalo Gomes, pai da filha Francisca.Este domingo, dia 9 de junho, a anfitrã da gala optou por um look composto por um vestido prateado, justo, com uma abertura à frente, com assinatura de Luís Carvalho. O styling voltou a ficar a cargo de Luís Borges.