"A Laura é uma mulher de força": Cancro de mulher de Passos Coelho alastrou-se para os pulmões

Desde 2014 que a mulher de Pedro Passos Coelho luta contra um tumor ósseo agressivo, que entretanto se alastrou para os pulmões.O estado de saúde de Laura Ferreira, de 54 anos, é acompanhado com especial preocupação pelo marido, pelas duas filhas e todos aqueles que privam com a fisioterapeuta, como é o caso de Fátima Padinha. A antiga integrante da banda Doce e ex-companheira de Passos Coelho é amiga de Laura e tem vivido as suas dores."Também passei por um cancro e outros problemas de saúde, como uma embolia pulmonar. Têm sido anos difíceis, embora nem se possa comparar com a Laura, claro. O estado dela é muito mais delicado. Mas damos força uma à outra", conta, acrescentando que após uma fase dura, em que Laura teve de ser internada no IPO de Lisboa, pela altura do Natal, esta já se encontra em casa a recuperar."Ela está a aguentar-se. É uma guerreira, uma mulher de força e uma pessoa extraordinária. Tem tido um caminho muito difícil", diz, salientando o apoio de Passos Coelho ao longo de todos estes anos de batalha contra o cancro. "Ela tem muito apoio do Pedro e de toda a família, um bom suporte. E tem muita fé, o que a tem ajudado muito."Recorde-se que foi em 2014 que Laura soube que tinha cancro e durante um ano submeteu-se a tratamentos de quimioterapia. No entanto, em 2017, quando achava que já estava livre da doença, exames de rotina mostraram que o cancro tinha alastrado aos pulmões.Pedro Passos Coelho tem sido um marido incansável e, durante o internamento de Laura no IPO de Lisboa, dormiu no hospital de forma a acompanhar a mulher em permanência.Foi em janeiro de 2015 que Pedro Passos Coelho confirmou publicamente a doença da mulher, depois de esta ter surgido com o cabelo rapado numa viagem a Cabo Verde.Mãe de Júlia, de 12 anos, e de Teresa, de 23, Laura assume o medo de deixar as filhas. "Tenho medo de as deixar, e ao meu marido. Tenho muito medo de morrer", afirmou.Depois de ter vivido o pesadelo do cancro da mama, que levou a apresentadora a afastar-se do meio televisivo durante cerca de um ano e meio, Bárbara está de regresso ao trabalho.Segundo o que oapurou, há cerca de duas semanas a apresentadora anunciou que estava pronta para regressar ao ativo, depois de ter ultrapassado o ciclo de tratamentos. Ao longo do processo de recuperação, o rosto da SIC viveu um verdadeiro calvário e recentemente chegou a ser internada devido a uma infeção. De volta ao canal, Bárbara já prepara o seu novo projeto.Sofia Ribeiro recordou a luta contra o cancro da mama, que travou há quatro anos, com uma imagem durante os tratamentos.Rebeca também assinalou o Dia Mundial do Cancro com fotos da "pior fase" da sua vida. "Não estava bonita, eu sei, mas estava a fazer de tudo para sobreviver".Aos 30 anos, a artista que venceu o ‘Festival da Canção’ em 2018 com o tema ‘O Jardim’ revela que está a lutar contra um cancro da mama. O drama foi partilhado pela artista através de uma publicação nas redes sociais em que deu conta do seu estado de saúde."No Dia Mundial do Cancro venho dizer-vos que fui diagnosticada com cancro da mama", começou por dizer. A artista depressa se mostrou confiante na recuperação. "Felizmente, é possível tratar e há de ficar tudo bem! Estou pronta para dar cabo dele", escreveu a cantora mostrando-se positiva.