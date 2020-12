A letra da música emocionante que Tony Carreira dedicou à filha

A carregar o vídeo ...

A música que Tony Carreira dedicou à filha: "Quando fores embora contigo também vai o coração de um pai"

Em 2014, Tony Carreira dedicou uma emocionante música à filha, Sara Carreira.Na altura, durante um concerto, a jovem subiu ao palco do Pavilhão Atlântico, em Lisboa, com o pai, para interpretar o tema e deixou os fãs arrepiados com a sua voz.Veja a letra de ''.Hoje um anjinhoAmanhã uma mulherO teu caminhoVais ser tu a fazerMas quando fores emboraContigo também vaiO coração de um paiO coração de um paiEu sempre vou lembrar tuas palavrasE nunca vou esquecerO que contigo aprendiTu serás sempre o meu anjo da guardaQue olha por mimOlha por mimMesmo depois de eu partirHoje menina,Que amanhã vai crescerMas pequeninaPra mim vais sempre serMas quando fores emboraContigo também vaiO coração de um paiO coração de um paiEu sei que vamos estar pra sempre juntosE a nossa despedidaNão quer dizer adeusE quando precisares de mim eu juroJuro por Deus, juro por DeusOnde estiveres também estou eu