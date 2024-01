A ligação do namorado de Cristina Ferreira com uma pivot da SIC

Isto porque a pivot da SIC foi a primeira namorada de Francisco Monteiro, vencedor do 'Big Brother 2023' e atual concorrente do 'Desafio Final'. Foi o próprio quem revelou numa entrevista a Manuel Luís Goucha., começou por contar. Acabando por dizer que era Nelma.Apesar de terem seguido caminhos diferentes e hoje a jovem ter encontrado a felicidade ao lado do também jornalista João Póvoa Marinheiro, sempre mantiveram a amizade. Uma relação próxima que se estendeu também ao antiggo 'cunhado', João Monteiro.Recorde-se que o namorado de Cristina tem apenas um ano e três meses de diferença do irmão e os dois sempre foram muito próximos, com vários amigos em comum.