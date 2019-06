A lua de mel de sonho de Cédric Soares e Filipa Brandão

Ver esta publicação no Instagram Breathtaking! #grandcanyon Uma publicação partilhada por Cédric Soares (@cedricsoares41) a 27 de Jun, 2019 às 7:41 PDT

Cédric Soares e Filipa Brandão estão a passar a lua de mel no meio do deserto de Utah, nos Estados Unidos da América. Um destino incomum, eleito pelo casal para celebrar os primeiros dias após o casamento que decorreu no passado dia 22 de junho, em Sintra.O jogador e a mulher optaram por um dos lugares mais quentes do mundo e ficaram hospedados num hotel de luxo no meio do deserto do Utah, onde o clima é bastante seco, excluindo assim as habituais praias paradisíacas.Hospedados no Amangiri Resort, uma noite para duas pessoas neste hotel de luxo custa cerca de dois mil euros e chegar aos cinco mil, dependendo da tipologia do quarto.Com uma vista deslumbrante sob as vastas montanhas rochosas do deserto, Cédric e Filipa mostram através das redes sociais que estão a viver dias repletos de romance e cumplicidade.