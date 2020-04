A lutar contra o cancro Marco Paulo lamenta não receber mensagens de apoio do governo

Em quarentena desde janeiro, "antes de qualquer português" como diz, por causa de um cancro na mama diagnosticado em dezembro, é junto dos fãs, familiares e amigos que Marco Paulo encontra motivações para lutar. "São eles que me dão força. Recentemente tive um milhão de visualizações e milhares de mensagens no vídeo de Páscoa que partilhei. Fico com vaidade e orgulho."Na memória está ainda o primeiro tumor que venceu em 1996. Na altura, até o Presidente da República mostrou a sua preocupação. "Recebi da parte do Dr.Jorge Sampaio uma mensagem muito generosa que me sensibilizou e me emocionou muito", recorda à ‘Vidas’.Há vinte e cinco anos, até Amália Rodrigues o visitava no hospital. Hoje, são poucos os colegas de profissão que demonstram a sua solidariedade."De tantos artistas que me cumprimentam, foram poucos os que me desejaram as melhoras", revela Marco Paulo. Ainda assim, o cantor valoriza: "Só queria que quem tivesse a passar pelo mesmo problema que eu tivesse metade do apoio que tenho."