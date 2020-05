A lutar contra o coronavírus Fernando Rocha confessa: "Queriam que eu morresse"

, confessou, surpreendendo a estrela da SIC e os espectadores.



"Eu não acredito", disse a ex-companheira de Goucha, que ficou de boca aberta, continuando a conversa.



"Tu és um caso de estudo. O bicho aponhou-te e nunca mais te quer largar. Deve estar a divertir-se contigo", brincou ainda Cristina.



"Quando vou fazer os testes, que não é nada bom, é horrível. Dispensava bem... Mas sempre que lá vou é comum encontrar pessoas que já fizeram seis ou oito testes. Não é nada transcendente", contou.



"Só que sou uma pessoa que deu negativo e depois voltou a dar positivo. Então, eles querem testar isso. E se é para bem da ciência eu disse 'vamos lá'", explicou, admitindo que permitiu que o seu caso fosse estudado.



, descreveu,, disse ainda, mostrando-se no espaço exterior da moradia, com jardim., brincou Cristina, sorridente.Fernando Rocha continua a mostrar o bom humor que o caracteriza e uma atitude positiva face ao pesadelo que tem vivido, a cumprir o isolamento social que lhe é exigido desde que foi infetado com a doença.