A maldição de Diogo do ‘Big Brother’

Diogo, de 34 anos, parece estar associado a uma "maldição" na casa mais vigiada do país, que faz com que os concorrentes tenham medo de ser expulsos.

Os concorrentes dentro da casa repararam que quem dorme com Diogo acaba por ser expulso do jogo. Foi o caso de Edmar, Rui e Renato, que dormiram na cama do concorrente e acabaram por ter que abandonar a casa.

Esta segunda-feira, a voz do ‘Big Brother’ questionou os concorrentes: "Quem é que está proibido de dormir com quem e porquê?".

"Ninguém pode dormir com o Diogo porque as pessoas todas que dormem com ele saem todas da casa", respondeu Teresa. Ao ouvir a superstição dos seus colegas, Diogo desatou a rir às gargalhadas.