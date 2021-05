"A médica deu-me os parabéns e disse: 'Agora vá cantar'". Marco Paulo está livre do cancro

É mais uma boa notícia no processo de recuperação do cancro da mama que Marco Paulo iniciou há ano e meio, após uma intervenção cirúrgica a que teve de se submeter. Os últimos exames, realizados há cerca de duas meses, deram o cancro como debelado, embora os exames de rotina tenham de continuar. "Fiz análises, uma TAC, uma ressonância a toda a zona mamária e há dois dias fui à medica que me está a acompanhar na CUF. Ela viu tudo, no final deu-me os parabéns e disse-me: ‘Olhe Marco Paulo, agora vá cantar muito. Você está ótimo’", conta ao CM o cantor, que revela que ainda fez um exame à cabeça por causa do principio de AVC que teve no Porto, há três anos.A noticia de recuperação de Marco Paulo foi avançada esta sexta-feira na CMTV pela amiga Cinha Jardim, que acabou por cometer a inconfidência no programa ‘Manhã CM’. "Gostava de ter sido eu a contar, mas a Cinha estava tão eufórica que não aguentou", diz, entre risos.As boas noticias, no entanto, não dispensam Marco Paulo de continuar a vigiar de perto a sua condição física. "Daqui a seis meses volto a fazer novo controlo e talvez depois só daí a um ano", explica o cantor que andava a fazer exames de rotina de três em três meses. "Isto tem que ser um passo de cada vez e tenho que estar sempre em cima dos acontecimentos".Da doença que o obrigou a retirar a mama direita resta apenas algum desconforto debaixo do braço por causa de um liquido que se forma, "mas que a médica diz que é normal", acrescenta o cantor que não se cansa de agradecer o apoio das pessoas "ao longo desta luta"."Estou pronto para voltar à minha vida normal e regressar aos palcos. Se a pandemia me deixar espero iniciar uma digressão em breve", diz Marco Paulo, que revela ainda que deverá lançar um novo disco no decorrer de 2021. "Este ano só lancei duas canções novas e quero muito editar um novo álbum. Já tenho o repertório escolhido", acrescenta o cantor.