“A minha mãe está a viver connosco”, revela Carolina Carvalho

Carolina Carvalho

01:30

A conciliar a maternidade com as gravações da novela ‘Papel Principal’ (SIC), Carolina Carvalho, de 28 anos, conta com uma ajuda muito especial para cuidar do filho, Lucas, de sete meses, fruto da sua relação com David Carreira, de 32."A minha mãe foi morar connosco desde que o Lucas nasceu para nos ajudar. De outra forma seria muito difícil, porque os dois trabalhamos muito. Mas a minha mãe depois troca de turnos com a avó Fernanda [Antunes], com o avô Tony [Carreira], com o meu pai. Eles organizam-se muito bem, acho maravilhoso", afirmou.Com esta ajuda familiar, o casal pode passar algum tempo a dois: "Acho que é fundamental termos momentos só nossos. O facto de a minha mãe estar a morar connosco permite isso."