“A minha mãe está bem e a melhorar”: Dolores Aveiro recupera de AVC

Dolores Aveiro, de 65 anos, continua internada no Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, depois de ter sofrido um AVC e sido internada de urgência na madrugada de segunda-feira.Segundo a filha mais velha, Elma, revelou aoo estado de saúde da matriarca do clã Aveiro continua a evoluir de acordo com o expectável numa situação deste género. "A minha mãe está bem e a melhorar", fez saber.Na unidade de saúde onde a mãe de Ronaldo está internada, o silêncio é a palavra de ordem – a pedido da família – e para já apenas foi emitido um boletim clínico."A paciente deu entrada com um Acidente Vascular Cerebral isquémico, com pouco tempo de evolução, o que permitiu a realização de duas terapêuticas que contribuem para a melhoria do prognóstico. Até ao momento, a evolução da situação clínica decorre conforme esperado", pode ler-se.Para já, ainda não se sabe quanto tempo Dolores Aveiro irá ficar internada, nem se o AVC deixou sequelas.Depois de ter visitado a mãe no hospital, Cristiano Ronaldo já regressou a Turim.