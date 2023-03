“A minha melhor prenda é estar junto do público”: Ruy de Carvalho completa 96 anos de vida

Ruy de Carvalho ao lado da filha Paula

Ruy de Carvalho subiu ao palco do Coliseu, no Porto, no dia do seu 96.º aniversário (1 de março), com a peça ‘A Ratoeira’. No final, o ator foi surpreendido por 1200 pessoas que fizeram questão de lhe cantar os parabéns.