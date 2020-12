"A morte nunca será mais forte que o amor": A mensagem de Cristina Ferreira na coroa de flores para Sara Carreira

Realiza-se esta tarde na Basílica da Estrela, em Lisboa, as cerimónias fúnebres de Sara Carreira.Ao longo da manhã foram chegando dezenas de coroas de flores à igreja, muitas delas enviadas por figuras públicas.Amiga da família,prestou a sua homenagem com uma coroa de flores com uma mensagem emotiva., pode ler-se.À entrada da Basílica foi colocado um livro de condolências para que os fãs de Sara possam deixar a sua mensagem.O funeral da artista, filha de Tony Carreira, que morreu aos 21 anos num trágico acidente, realiza-se amanhã.