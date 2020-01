A mulher por detrás do sucesso de Bruno Fernandes

Aos 25 anos, Bruno Fernandes vive um dos momentos mais altos da sua carreira com transferência para o clube inglês Manchester United. Com ele embarcou a mulher, Ana Pinho, e a filha, Matilde, que têm sido os seus principais apoios ao longo da carreira.Junto há oito anos, o casal vive uma história de amor desde os tempos de escola, onde chegou a ser da mesma turma. Nesse tempo, nasceu a empatia entre os dois.O romance cresceu e foi em 2012, quando Bruno se mudou para Itália, para jogar ao serviço do Novara, que o amor foi posto à prova. Uma separação difícil em que o antigo capitão leonino percebeu que Ana era realmente a mulher da sua vida."O ‘clique’ aconteceu quando a Ana tomou a decisão e aceitou, neste caso, a minha proposta de ir viver comigo para Itália e obviamente deixar tudo para trás, aquilo que era a vida dela: os amigos, a família, aquilo que ela tinha como planos futuros. Deixar tudo e ajudar-me a concretizar o meu sonho", contou o jogador na rubrica ‘Ponto e Bola’, da TVI.Considerado um "homem de família", Bruno sonha ter mais filhos ao lado da mulher.