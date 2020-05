A mulher por detrás do sucesso de Bruno Nogueira

, um dos homens do momento à conta da rubrica que criou durante a quarentena no Instagram, ‘Como É que o Bicho Mexe’, e que no último episódio, no dia 15, foi vista por mais de 170 mil pessoas, é muito reservado no que toca à vida pessoal. Por isso, apesar de ter contado com a participação e o apoio de muitos amigos nos últimos dois meses, a sua mulher,, de 46 anos, manteve-se sempre na retaguarda e nunca quis aparecer nos diretos. Ainda assim, foi crucial para o sucesso e para a inspiração do humorista.Aliás, tudo começou porque Bruno Nogueira, de 38 anos, usou o Instagram para desabafar sobre o facto de ter de estar afastado da mulher, que ficou isolada após uma viagem de trabalho a Inglaterra, e o obrigou a estar sozinho em casa com as filhas. Leonor, de 15 anos, e Maria, de 12, fruto do casamento de Beatriz com Bernardo Sassetti, que morreu em 2012. No entanto, Bruno Nogueira sempre as tratou como suas filhas.O humorista e Beatriz são ainda pais de Luísa, de cinco anos. Beatriz fez, no entanto, uma exceção e, esta semana, declarou-se publicamente.Antes de se apaixonar por Beatriz Batarda, com quem vive uma relação estável e discreta há cerca de oito anos,Os dois humoristas estiveram juntos cerca de cinco anos, tendo inclusivamente partilhado casa. No verão de 2011 anunciaram que decidiram separar-se, depois de terem enfrentado rumores de uma crise na relação, que tinham desmentido em março. Na altura, o relacionamento venceu os obstáculos da diferença de idades, uma vez que Maria Rueff, de 47 anos, é quase dez anos mais velha do que o humorista. Os dois mantiveram a amizade.