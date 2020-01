A mulher que conquistou Ricardo Araújo Pereira

Foi em 1992, na Universidade Católica, em Lisboa, que Ricardo Araújo Pereira conheceu a mulher da sua vida, na altura em que ambos eram estudantes de Comunicação Social.Já passaram quase três décadas e a relação com a produtora de rádio Maria José Areias continua firme e a garantir a estabilidade que o humorista precisa para vingar profissionalmente.Da relação nasceram duas filhas,Mas prefere resguardá-las da exposição mediática da sua profissão. Até por questões de segurança (ver caixa). Por isso, foram raras as aparições públicas que fez com a mulher e, até hoje, nunca mostrou o rosto das filhas. Mas não esconde a emoção ao falar delas., revelou, em entrevista a Daniel Oliveira, a propósito da morte.Recordar a avó, Adélia, também o deixa nostálgico.De volta às luzes da ribalta ao ter trocado a TVI pela SIC, o humorista assume que o sucesso lhe trouxe conforto financeiro. Mas também lhe permitiu ter mais tempo para quem mais ama.Em 2007, Ricardo Araújo Pereira, na altura o rosto principal dos Gato Fedorento, teve proteção policial devido a ameaças. Numa delas, no site Fórum Nacionalista, prometia-se uma visita ao colégio da filha, sob anonimato. A segurança, classificada de "não intrusiva", foi assegurada pelo corpo de proteção pessoal da PSP., chegou a dizer.Ricardo Araújo Pereira é parco em palavras no que toca à sua vida pessoal, no entanto há uma paixão que não consegue esconder: o SL Benfica. O humorista orgulha-se de dizer que é o sócio número 17 411 e é presença assídua no Estádio da Luz. Mas também acompanha o clube além-fronteiras em jogos importantes. Em entrevista, já revelou que é "irracional" durante as partidas e que sofre durante os 90 minutos.