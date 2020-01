A musa de Weigl, o novo craque do Benfica

Julian Weigl, de 24 anos, é a nova promessa do Benfica e vai deixar Lisboa mais bonita com a sua chegada a Portugal. O antigo jogador do Borussia Dortmund já está na capital portuguesa e com ele trouxe a noiva, Sarah Richmond, uma beldade que faz sucesso nas redes sociais, onde conta com mais de 45 mil seguidores.É através da sua conta de Instagram que a cara-metade do novo jogador dos encarnados levanta o véu de alguns dos momentos passados a dois. Apesar de, na maior parte das publicações, mostrar ser uma mulher recatada e discreta, as curvas de Sarah não passam despercebidas aos fãs mais atentos que não poupam elogios à sua silhueta.Filha de mãe alemã e pai norte-americano, a morena é detentora de um ar exótico e de um sorriso contagiante.O namoro de Sarah Richmond e Julian Weigl já dura desde 2011. O casal conheceu-se quando o futebolista jogava em Munique, cidade onde a sua apaixonada nasceu. Apesar da tenra idade, Sarah já acompanhou o jogador quando este foi transferido para o Borussia Dortmund, onde aproveitou para estudar jornalismo e fez carreira como apresentadora de programas infantis na rádio.Em 2019, Weigl deu mais um passo na relação de ambos e pediu a namorada em casamento, durante umas férias em Palma de Maiorca, Espanha. O momento foi partilhado por Sarah nas redes sociais. "Estarei para sempre nos teus braços", jurou a musa do craque. O médio das águias também se mostrou ansioso por começar a tratá-la por "minha mulher". Adivinha-se casamento em breve.No campeonato da sensualidade, a concorrência é forte para Sarah, que só agora chegou a Portugal. Na Luz, a modelo vai-se juntar a Mariana Miyaki, mulher de Caio Lucas. Mas a temperatura também é alta nos rivais. Janira Barim e Paloma Hurtado brilham em Alvalade. A Norte, Alesenka Lesenka e Cindy Álvarez García são destaque no Dragão.