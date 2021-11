A musa que conquistou Bruno Costa

Jovem está noiva do atleta do FC Porto e os dois já têm um filho de um ano.

Maria Moreira

Maria Moreira é a fã número um de Bruno Costa. O médio do FC Porto vai entrar este domingo em campo na ilha de São Miguel, na partida contra o Santa Clara, e vai contar com o apoio da sua mais-que-tudo.









O amor entre Maria Moreira e Bruno Costa já deu fruto e a jovem foi mãe, em março de 2020, de Lucas. Embora a gravidez tenha sido recente, a parceira do atleta dos dragões mostra que já recuperou a silhueta por completo.

Nas suas redes sociais, Maria Moreira partilha fotografias em biquíni bem como momentos em família ao lado do filho e de Bruno Costa, onde deixa várias declarações de amor. “O meu melhor amigo. O meu porto de abrigo. O meu apoio incondicional. Aquele que me faz sempre querer ser uma melhor versão de mim própria. O amor da minha vida”, diz. Quando Bruno Costa regressou ao FC Porto, Maria Moreira mostrou-se orgulhosa. “A mística de que todos falam vive em ti e contigo; o resto é trabalho, muito trabalho, perseverança e dedicação”. Em maio, o casal foi de férias para as Maldivas e Bruno Costa pediu a amada em casamento, ao fim de quatro anos juntos.