A namorada do presidente Milei

Fátima Flórez e Javier Milei

Foto: DR

01:30

Assim que Javier Milei assumiu a Presidência da Argentina, os olhos voltaram-se para a mulher que o acompanhou na campanha e esteve ao seu lado no discurso de vitória. Chama-se Fátima Flórez e é famosa por fazer imitações, competência que lhe tem valido prémios.Diz-se que consegue imitar mais de 100 personalidades, entre elas Britney Spears, Jennifer Lopez, Michael Jackson e Justin Bieber. Estudou Artes Performativas, estreou-se profissionalmente como bailarina de musicais e foi em trabalho que conheceu, em 2000, o primeiro marido, 25 anos mais velho: o produtor Norberto Marcus, com quem esteve casada até abril.Desde que conheceu Milei, há meses, que não mais o largou – embora cada um viva na sua própria casa. Diz ter 42 anos, mas nos contratos que assinou com o Estado argentino lê-se que nasceu em 1978. O que perfaz 45.