"A nossa voz deve soar mais alto", Luciana Abreu e Bárbara Guimarães dão testemunho enquanto vítimas de violência doméstica

Convidadas do programa ‘Júlia’ deram os seus relatos no Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Na data em que se assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, 25 de novembro, Luciana Abreu e Bárbara Guimarães foram as convidadas do programa ‘Júlia’ (SIC), no qual deram o seu testemunho enquanto vítimas. “Devemos estar juntas todos os dias, mas hoje a nossa voz pode e deve soar mais alto. Fazê-la ouvir-se com toda a alma para exigir a prevenção da violência, a proteção das vítimas, a punição dos agressores e o dever social de agir. E claro, Justiça em tempo útil”, disse Bárbara Guimarães, que acusou o ex-marido, Manuel Maria Carrilho, de violência doméstica, em 2016. Este acabou por ser condenado, já este ano, a três anos e quatro meses de pena suspensa e ao pagamento de uma indemnização de 40 mil euros por danos não patrimoniais à apresentadora.









Também Luciana Abreu afirma ter sido “vítima de violência doméstica” e fez questão de dar o seu depoimentos no programa, através de um curto vídeo. “Tive imensa vergonha de denunciar [o crime], por ser uma figura pública”, começou por revelar a atriz. “Tive medo, um sentimento de culpa terrível até perceber que os meus sentimentos estavam a ser manipulados e isso originou um comportamento abusivo sobre a minha pessoa. Mas ganhei coragem, tive força e aprendi”, afirmou.

A cantora e apresentadora do ‘Domingão’ (SIC) passou por um processo semelhante contra o ex-companheiro, Daniel Souza, do qual este saiu condenado, em junho deste ano, a dois anos e quatro meses de pena suspensa e ao cumprimento de um programa de prevenção da violência doméstica.