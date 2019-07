A nova fase da vida de Jonas dedicada à família após despedida cheia de lágrimas no Estádio da Luz

Após uma despedida em grande e cheia de lágrimas no Estádio da Luz, Jonas, 35 anos, prepara-se agora para uma nova fase da sua vida, em que pretende descansar e dedicar-se à família."Não foi fácil tomar esta decisão. Sofri muito nos últimos dois anos. Tinha muitas crises de dores lombares e comecei a preparar-me para isto", começa por explicar o ex-avançado brasileiro, que decidiu arrumar as chuteiras depois de uma conversa com a família."Por mim já tinha terminado em fevereiro, mas o [Bruno] Lage pediu-me para ficar e sair em grande", acrescentou em conversa com Cristina Ferreira, esta sexta-feira no programa das manhãs da SIC, onde esteve com os pais, irmãos, a mulher, Melina Fernandes, e a filha mais velha, Maria Fernanda, de cinco anos.Durante uma conversa marcada por risos e lágrimas, Jonas confessou que a razão pela qual começou a sua carreira no futebol tão tarde tem que ver com a sua ligação aos pais."Sou muito apegado a eles e não conseguia estar longe de casa", explicou.Agora, o antigo craque do Benfica pretende regressar à sua terra natal, Bebedouro, no Brasil, voltar a estudar e envolver-se em projetos sociais com os irmãos, dando a entender que não é o dinheiro que o move."Já tive muitas propostas de outros clubes, mas foi no Benfica que encontrei a minha felicidade", afirma, destacando a admiração que sente por Luís Filipe Vieira."Ficou uma relação muito boa. É o presidente mais humano e humilde que já conheci."