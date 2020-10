A nova menina bonita de Cristina Ferreira

A amizade com Cristina Ferreira abriu portas a Helena Coelho para a televisão. Nas redes sociais conta com mais de 519 mil seguidores

Tem 28 anos e é uma das influencers mais conhecidas em Portugal. Natural de Viseu, mudou-se para a capital para estudar Engenharia Química mas foi a paixão pelo mundo da maquilhagem e da comunicação que a levaram a conquistar os mais de 519 mil seguidores nas redes sociais. No YouTube, em que tem mais de 216 mil subscritores, partilha tutoriais de beleza bem como detalhes da sua vida pessoal, como a decoração da casa, viagens e as suas rotinas diárias de treino e alimentação.Requisitada por dezenas de marcas, Helena Coelho ganhou um enorme prestígio no mundo digital, tendo já protagonizado várias campanhas publicitárias.A sua estreia em televisão com o programa ‘Viva Vida’ teve o empurrão de Cristina Ferreira, que conheceu Helena em 2015. Desde então tem acompanhado o seu percurso. No ‘Você na TV!’ (TVI) e ‘Casa Feliz (SIC), Helena foi diversas vezes convidada por Cristina e a amizade entre as duas cresceu.Recentemente, protagonizou uma transformação de visual. Em sete meses, submeteu-se a uma dieta e a um plano de treino que a levaram a conquistar um corpo de sonho. O namorado e personal trainer, Paulo Teixeira, é um dos seus principais pilares.