A nova vida de Fátima Lopes longe do pequeno ecrã

Após mais de uma década na TVI, Fátima Lopes, de 51 anos, rescindiu o contrato com a estação e as suas rotinas mudaram por completoCom o tempo livre, a comunicadora aproveita para ir buscar os filhos à escolha, uma tarefa que não desempenhou durante a última década devido ao programa das tardes e que agora faz questão de compensar.Apesar da mágoa para com a estação, nas redes sociais faz questão de se mostrar com um sorriso no rosto e revela que os pais têm sido um pilar essencial nesta fase difícil da sua vida profissional. "", partilhou.Os passeios junto ao rio Tejo, em Lisboa, com o companheiro Brownie tornam-se mais regulares e são encarados como um escape para a comunicadora. "", partilhou na legenda da fotografia, em que surge com um visual desportivo e de máscara. Em casa, a paixão da culinária, o ioga e a escrita no blog pessoal ‘Simply Flow’, em que faz vários desabafos, têm sido as principais atividades da apresentadora, que faz questão de preservar o seu estilo de vida saudável.Quanto ao futuro profissional, Fátima parece não ter muita pressa em tomar decisões. A apresentadora está à espera que o contrato com a TVI termine, dentro de dois meses, e quer gozar deste período longe do pequeno ecrã para renovar energias.