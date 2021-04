A nova vida de Iker Casillas depois do divórcio de Sara Carbonero

Oficialmente divorciado de Sara Carbonero, com quem viveu mais de 10 anos, desde o passado dia 6 de abril, Iker Casillas já tem uma nova vida e novas rotinas.No entanto, para poder ficar próximo das crianças e facilitar as rotinas, Casillas instalou-se numa residência no mesmo bairro.Recentemente, o ex-atleta já tinha investido num outro imóvel no centro de Madrid.Também Sara Carbonero está empenhada em seguir em frente e, recentemente, d ivertiu-se nas Canárias na companhia de um amigo especial.