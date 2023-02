A nova vida de Paula Marcelo

Paula Marcelo, que ficou conhecida do grande público não só pelo seu trabalho como atriz mas, também, pela relação amorosa que durante mais de 35 anos manteve com Camilo de Oliveira, reencontrou o amor. A artista casou-se em 2019 e mudou radicalmente a sua vida.



Depois de ter deixado a televisão e o teatro, decidiu seguir uma nova carreira, agora como assistente hospitalar.

Nas redes sociais, Paula assume plenamente esta mudança: "Sim, é verdade. Mudei de vida aos 56 anos. Tudo pode acontecer".



Camilo de Oliveira de Oliveira morreu a 2 de julho de 2016. No ano passado, Paula Marcelo desistiu de lutar pela sua pensão de viuvez. O caso chegou mesmo à barra dos tribunais.



A atriz viveu 35 anos com Camilo, ajudando-o a enfrentar três cancros, um deles fatal, mas quando o companheiro morreu viu a pensão de viuvez ir parar às mãos da ex-mulher do ator, Maria Luísa da Piedade, de quem ele estava separado há 40 anos, mas da qual nunca se divorciou.