A nova vida milionária de Ivanka Trump em Miami

com penteados perfeitos e roupas de luxo, que a converteram numa das mulheres mais observadas do mundo. Agora, Ivanka, de 39 anos, vive a vida de forma distinta, mas nem por isso prescinde de estar rodeada de luxo. Isto porque a empresária e o marido, Jared Kushner,

Arabella, de nove anos, Joseph, de sete, e Theodore, de 4

Ivanka ter enfrentado a ira de pais do colégio privado dos filhos, em Washingotn, que a acusaram de não respeitar as medidas de segurança, em tempos de pandemia, e de pôr em causa a segurança de uma escola inteira.

parece estar a adaptar-se bem à sua nova casa no sul da Flórida. Com a saída deda Casa Branca, a filha do antigo presidente dos EUA decidiu trocar o frio de Washington pelo calor de Miami e instalou-se num dos apartamentos mais exclusivos da cidade com a sua família.Uma mudança de cenário que levou a empresária a alterar a sua rotina diária. Longe estão os dias em que surgiaalugaram um apartamento a poucos metros do mar, numa das zonas mais exclusivos da cidade. Porém, a família só irá manter-se naquela residência até que a sua propriedade de cerca de 27 milhões de euros, esteja pronta no município de Indian Creek, onde vivem celebridades como a ex-modelo, o cantor, entre outras.No site do apartamento pode ler-se:. Além dos privilégios, Ivanka está a uma hora de carro de Mar-a-Lago, onde o pai mora com Melania e o seu meio-irmão Barron. De acordo com o 'El País', o prédio de Ivanka é composto por 16 apartamentos com interiores abertos e luminosos, bem como amplos terraços envidraçados, dispõe de várias piscinas interiores e exteriores (uma delas no terraço do edifício), assim como campos de ténis. Segundo o 'Wall Street Journal', Surfside Art é um dos edifícios mais caros da cidade. Estima-se que o casal pague cerca de 39 mil euros de renda mensal.Na cidade, a família já foi vista a desfrutar de algumas horas na praia ou a comprar gelados. Ivanka também foi vista a deixar o apartamento com os filhosou a correr com o cão,, e um dos seus guarda costas.