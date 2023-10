'A Pipoca mais Doce' vítima de bullying

Ana Garcia Martins

Foto: DR

19:11

A influencer Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca mais Doce', admitiu numa publicação nas redes sociais que foi vítima de bullying na adolescência. "Na escola, gozavam comigo por ser esquelética e foi um tormento que se arrastou. Na altura, eram só 'putos parvos'. Hoje, olho para trás e percebo que era bullying a sério, daquele que me fazia não querer ir às aulas, daquele que me fazia vestir dois pares de calças por ter vergonha de ser tão magra, daquele que me obrigava a usar manga comprida, mesmo que estivessem 40 graus, só para que não me vissem os braços", relatou a humorista.

Ana Garcia Martins, que escreveu a propósito de uma aplicação de Inteligência Artifical que transforma fotos atuais em retratos dos anos 80 e 90, contou um episódio pelo qual passou em plena adolescência. "Lembro-me de ter ido para um campo de férias e de não ter ido ao mar nem à piscina uma única vez, só para não ter de estar de fato de banho em frente aos outros. Dizia sempre que não me apetecia ir à água, que não tinha calor, e lá ficava, a destilar dentro de uma sweat. Não tenho saudades (mas tenho saudades de uns quilos a menos)", disse, colocando um emoji de gargalhadas.