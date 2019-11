"A prancha não tem travões": Eduardo Madeira fica sem meio dedo do pé a fazer surf

Eduardo Madeira fica sem meio dedo do pé a fazer surf

Foto: Direitos Reservados

09 nov 2019 • 23:10

O humorista Eduardo Madeira sofreu um acidente na passada sexta-feira e ficou sem meio dedo do pé. A informação foi avançada pelo próprio através de uma publicação no Instagram.De acordo com a mesma, o marido de Joana Machado Madeira estava a praticar surf no mar da Barufeira, em Cascais, quando sofreu um acidente e teve de receber tratamento hospitalar.O humorista foi contra as rochas quando sofreu a lesão no pé."O atleta fazia o seu treino com entrega. A prancha não tem travões. O atleta foi à rocha com o próprio cabedal. O atleta sofreu uma lesão. O médico do atleta diagnostica: Entorse da Tibiotársica. Além de meio dedo do pé ter ficado algures nos recifes da Bafureira. Agora é levantar a cabeça e seguir em frente. O atleta é forte", pode ler-se na rede social.