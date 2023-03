A promessa de Teresa Guilherme ao primeiro vencedor do 'Big Brother'

23 mar 2023 • 15:14

"Foi uma descarga e, quando disse o nome dele, ouvi o País inteiro, eufórico, na minha imaginação", concluiu, afirmando que esse momento foi um dos mais especiais que viveu na TVI.

Teresa Guilherme foi a apresentadora do primeiro 'Big Brother' em Portugal, em 2000, que ditou a vitória de Zé Maria. Apesar de se ter afastado da esfera pública, o ex-concorrente e a apresentadora continuam a ter uma relação próxima.A comunicadora revelou ao site 'Selfie' que fala frequentemente com o alentejano através de videochamadas e que o reencontro está para breve:Além disso, Teresa Guilherme recordou a vitória do concorrente do reality show que parou o País., começou por dizer.