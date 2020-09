A revelação de Margarida Corceiro: “Ter filhos e casar é um sonho”

Dedicada ao trabalho, depois de ter sido convocada pela TVI para integrar o elenco da próxima novela, ‘Bem Me Quer’, Margarida Corceiro não descura a vida pessoal e a relação com João Félix segue de vento em popa. A atriz de 17 anos quer subir ao altar e constituir família, mas tudo a seu tempo.“Ser mãe é e sempre foi um grande sonho meu”, disse, em resposta a uma pergunta de um seguidor. Outro questionou-a sobre subir ao altar e ‘Magui’, como é conhecida, prontificou-se a esclarecer: “Tal como ser mãe, casar é um sonho que sempre tive. Não tem nada a ver com o facto de namorar agora.”Mas garantiu que esses projetos não serão, para já, concretizados. “Acho que muita gente se esquece que só tenho 17 anos.”Margarida tem-se dividido entre Lisboa e Aveiro, onde decorrem as gravações da novela, e está a tirar a carta.