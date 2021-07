“A Sara não quis que eu fosse embora”: Tony Carreira recupera ao lado da família após sofrer enfarte

Prestes a voltar aos palcos, Tony Carreira começa agora a retomar as suas rotinas depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio. "Estou bem. A minha filha [Sara] não quis que eu fosse [embora]", revelou em entrevista à SIC, a propósito do fim das inscrições para as bolsas de estudo a atribuir pela Associação Sara Carreira."Se um dia me der outro [enfarte] e que me leve, espero que todas as pessoas que estão a ajudar a associação da Sara que continuem este sonho e a ajudar outras pessoas. Espero que a associação da Sara dure para lá da minha própria vida", apontou.O cantor juntou-se à ex-mulher, Fernanda Antunes, e aos filhos, Mickael e David, para assinar a documentação para a atribuição das bolsas de estudo, ao lado dos outros parceiros sociais da iniciativa solidária. Ao todo foram registadas 414 candidaturas e os resultados serão anunciados no final de agosto. Os bolseiros vão contar com o apoio de várias caras conhecidas, como Cristiano Ronaldo, Júlia Pinheiro, Manuel Luís Goucha ou Fernanda Serrano.Dia 23, Tony volta aos concertos no Casino Estoril com uma sessão completamente esgotada. É o primeiro espetáculo do artista após o interregno musical e sete meses depois da morte da filha Sara Carreira.uAinda antes de ter sofrido um enfarte, Tony Carreira tinha-se mudado para a sua mansão de luxo no Sul do País para renovar energias. Após o susto de saúde, o cantor decidiu manter-se pelo Algarve devido à extensa área verde da propriedade para caminhar e estar mais ativo, conforme recomendado pelos médicos."Já estou em casa, a recuperar de mais uma ‘surpresa’ que a vida me deu. Não tem sido fácil, mas por todo o apoio que vocês me têm dado, não tenho o direito de não lutar pela vida, pelos meus filhos e pela associação em memória da minha filha Sara", disse.Os filhos Mickael e David e as noras, Laura Figueiredo e Carolina Carvalho, têm sido presença assídua aos fins de semana. Tony tem aproveitado para estar com a neta, Beatriz.É já no próximo dia 23, sexta-feira, que Tony Carreira se apresenta junto do público. O concerto no Casino Estoril esgotou em apenas 10 minutos. O bilhete tinha custo único de 60 euros, que revertem na totalidade para a Associação Sara Carreira. "Obrigado parece-me pouco para vos agradecer tanto amor. Amo-vos! Obrigado", destacou.