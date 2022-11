"A Senhora dos Panos Brancos": Manuel Luís Goucha escreve livro de memórias

Manuel Luís Goucha

Manuel Luís Goucha marcou presença no lançamento do novo livro de Luísa Castel-Branco, em Lisboa, e confessou ao CM que também ele tem na calha um projeto para a edição de um livro que cruza “memórias” pessoais com histórias dos seus 40 anos de televisão.









“Em 2023 faço 40 anos de televisão e, este ano, completei 30 de programas diários. Há milhares de histórias que passaram por mim: umas curiosas, outras interessantes e muitas que me tocaram. A ideia é intercalar essas histórias de televisão com memórias pessoais”, conta.

A obra não tem data de edição prevista. “Está numa fase embrionária porque não tenho tempo. Tenho de preparar um programa de televisão diário com duas conversas de 50 minutos. Mas há páginas escritas e um título: ‘A Senhora dos Panos Brancos’, uma história revelada num programa da Luísa Castel-Branco que me marcou muito”, lembra o apresentador.

O novo livro de Luísa Castel-Branco chama-se ‘O Amor é uma Invenção dos Pobres’ e é a segunda parte de uma trilogia autobiográfica que a autora dedica às suas memórias. Nesta obra, a escritora de 68 anos aborda “questões profundas e difíceis”, entre elas “os maus-tratos psicológicos sofridos na infância, a traição e a mentira, e os abusos sexuais sobre menores”.